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Giriş Tarihi: 29.6.2021 19:14

Tekirdağ'da sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

AA
Tekirdağ'da sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, geçen hafta ilçede sahte içkiye bağlı zehirlenme vakaları görülmesi üzerine geniş çaplı operasyon başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan V.V, M.D, K.U. ve C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Deposunda 75 litre sahte içki ile 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D'nin sahte içkileri Bulgaristan'dan temin ettiğini ve satma maksatlı değil kendi kullanımı için aldığını söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan büfe işletmecisi H.C. ve S.M. de tutuklanmıştı. İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı biri Pakistan uyruklu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

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Tekirdağ'da sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
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