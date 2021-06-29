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Giriş Tarihi: 30.6.2021 06:16

TEM’de sebze yüklü kamyon devrildi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM’de sebze yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemseddin Viyadüğü üzerinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada domatesler yola savrulurken kamyonda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemseddin Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Algül yönetimindeki sebze yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kamyonda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken kamyonun kasasında bulunan sebzeler yola saçıldı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Yola saçılan sebzeler temizlik ekipleri tarafından toplandı. Yolun temizlenmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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TEM’de sebze yüklü kamyon devrildi
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