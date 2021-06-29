TEM’de sebze yüklü kamyon devrildi

Kaza, 04.00 sıralarında TEM
Otoyolu Eyüpsultan Akşemseddin Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Algül
yönetimindeki sebze yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kamyonda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken kamyonun kasasında bulunan sebzeler yola saçıldı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Yola saçılan sebzeler temizlik ekipleri tarafından toplandı. Yolun temizlenmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.