Turistlerin motosiklet kazasında çocuk öldü, baba komada

Antalya'da kullandığı motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybeden Irak asıllı Hollanda vatandaşı Leethmajad Daouad (54), korkunç şekilde orta refüje çarptı. Kazada sürücü baba Leethmajad Daouad, ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan ve İngiltere vatandaşı olan 12 yaşındaki oğlu Sıdr Leeth Majad Daouad, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece yarısı Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI

Baba Leethmajad Daouad motosikleti ile seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Ardından orta refüje çarptı. Korkunç kazada baba Leethmajad Daouad ile arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Sıdr Leeth Majad Daouad, ağır yaralandı.

Kazayı görünler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ağır yaralanan baba Leethmajad Daouad, ambulansla özel bir hastaneye yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ancak, oğlu Sıdr Leeth Majad Daouad, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Sıdr'ın yakınları sinir krizi geçirdi.