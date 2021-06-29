Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı Davası nedir? İki kardeşin resimli anlatımı ve mektubu cinsel istismarı ortaya çıkardı!

Son dakika haberleri... Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılması Türkiye'yi resmen ayağa kaldırdı. Sosyal medyada skandal karara peş peşe tepkiler gelirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. İlgili açıklamada, karara itiraz edildiği, davanın takipçisi olunacağı vurgulandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de duruma ilişkin bir açıklama yayınlarken sürecin takipçisi olunacağını. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı son dakika açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

ELMALI DAVASI NEDİR?

Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S'nin savcılığa başvurusuyla ortaya çıkan korkun olay iddiaya göre şöyle gelişti. Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.