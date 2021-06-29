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Giriş Tarihi: 29.6.2021 15:54

Üç kilograma yakın zehirle yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Üç kilograma yakın zehirle yakalandılar

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan 18 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Üç kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 27 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir kilo 312 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 778 gram Metamfetamin maddesi, 759 gram Esrar maddesi, dokuz gram Kokain maddesi, 18 kök Hint Keneviri, 72 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 120 lira nakit para ele geçirildi.

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Üç kilograma yakın zehirle yakalandılar
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