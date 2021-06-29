Yeni açılan oto galeriye silahlı saldırıda flaş detaylar

İstanbul Sultangazi'de bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırı kameralara yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin iş yerine gelerek silahla ateş ettiği ve koşarak uzaklaştığı görüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan iki saldırganı arıyor.

Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada. Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler | Video





Sultangazi'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda yeni açılan bir oto galeriye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Yaşanan saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde akşam saatlerinde iki kişinin iş yerinin giriş kısmından içeriye ateş açtıkları görülüyor.



O esnada içerde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Saldırganların kurşun sıkmaya başladığı esnada dışarıda bulunan 5. kişiyi fark ettikleri ve paniğe kapılarak hızla kaçıp olay yerinden uzaklaştıkları da güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden hızla kaçtıkları görünen saldırganlar koşarak uzaklaşıyor.



Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.