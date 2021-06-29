Yiğit Alp bebeğin tedavisi için son 23 gün

İzmir'de yaşayan Şeyma (32) ve Emre (34) Avşar çiftinin 20 aylık bebeği Yiğit Alp Avşar SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Zolengsma Gen tedavisi olması gereken Yiğit Alp bebek için 2 milyon 50 bin dolara ihtiyaç var. Aile, İzmir Valiliği onaylı bağış kampanyasıyla bugüne kadar bu paranın 1.3 milyon lirasını toplayabildi. 23 gün içinde kalan yüzde 35'lik kısmı da tamamlayarak minik Yiğit'in tedavisi için tüm parayı hastaneye yatırması gerekiyor.





Menemen'de yaşayan infaz kurumu memuru Şeyma Avşar (32) ve zabıta memuru olan eşi Emre Avşar'ın (34) 20 ay önce, erkek bebekleri dünyaya geldi. Çift, bebeklerine 'Yiğit Alp' ismini verdi. Minik Yiğit Alp'i, 1,5 aylıkken annesi, hareketlerinde bir yavaşlık olduğunu fark ederek, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan testlerin sonucunda Yiğit Alp'a SMA Tip-1 tanısı konuldu. Tanıyla birlikte zorlu süreci başlayan aile, nefes almakta güçlük çeken Yiğit Alp bebeği hayatta tutabilmek için bipap ve öksürtme cihazlarını temin ederek evlerini adeta bir yoğun bakım ünitesine çevirdi. Günün her dakikasını Yiğit Alp'in fizik tedavisi, beslenmesi ve bakımına ayıran aile, oğullarının Amerika Birleşik Devletleri Teksas Eyaleti'ndeki bir hastanede zolgensma gen tedavisi görebilmesi için gereken 2 milyon 50 bin doların bulunabilmesi için yardım kampanyası başlattı.





ZAMAN DARALIYOR



İzmir Valiliği onaylı bağış kampanyası ile bugüne kadar hastaneye yatırmaları gereken tutarın yüzde 65'lik kısmını topladıklarını söyleyen anne Şeyma Avşar, "Yiğit Alp şu an 20 aylık. En geç 2 yaşına gelmeden Amerika Birleşik Devletlerine gidip tedaviye başlamamız gerekiyor. Tedavi Teksas'ta planlanıyor. Allah nasip ederse bu rakamı halkımızın desteği ile tamamlayıp oğlumu sağlığına kavuşturacağız. 23 gün içinde hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Zamanımız giderek azalıyor. Ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Tek hayalim oğlumun diğer çocuklar gibi nefes alması. Her gün evladını kaybetmek korkusu yaşamak bir anne için gerçekten üzücü. Sizin aracılığınızla sesimizi daha çok kişiye duyurup oğlumu yaşatmak istiyorum" diye konuştu.