Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021 Kurban bayramı'na çok az bir gün kalmasıyla birlikte binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. İslam alemi için değerli olan bu tarihte kurban kesme ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bu yıl için kurbanlık fiyatları araştırması yapıyor. Peki, Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? İşte bu yıl için belirlenen ortalama rakamlar ve tüm merak edilenler…

2021 BÜYÜKBAŞ – KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI!

Bayramın yaklaşmasıyla 2021 kurbanlık fiyatları bu ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşların merak ettiği ve yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor…