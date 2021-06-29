Zehir satıcılarına dev operasyonda

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 310 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yürütülen projeli çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 310 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş olup, bu şüphelilere ait 265 adreste arama yapılmıştır, büyük bir titizlikle yürütülen soruşturma hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.