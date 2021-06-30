3 bin 500 rakımda yüzme keyfi

Bugün havaların aşırı sıcak olmasıyla biz de Kervan Gölü'ne girerek doyasıya yüzdük. Cilo Dağlarının neresine giderseniz gidin her yeri muazzam güzelliklerle dolu bir bölge. Burası, herkesin görmesi gereken bir yerdir. Biz de Kervan Gölü'ne girerek günün keyfini çıkardık. Biz doğaseverleri bölgemize davet ediyoruz" dedi.