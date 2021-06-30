5 bin 846 yeni vaka 53 vefat

Türkiye
'de dün 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 510, ağır hasta sayısı ise 730 olarak kayıtlarda yer aldı. 6 bin 536 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye, toplam vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156'ya, toplam vefat sayısı da 49 bin 687'ye ulaştı. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.7, yatak doluluk oranı yüzde 52.4, erişkin yoğun bakım
doluluk oranı yüzde 61.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28.1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti. ANKARA