5’inci kol nakli için 14 saatlik operasyon

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
'nde dün tarihi bir gündü. Prof. Dr. Ömer Özkan
, Prof. Dr. Özlenen Özkan çifti ve 30 kişilik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'nin 5'inci kol nakli yapıldı. Saat 02.00'de başlayan operasyon tam 14 saat sürdü. 9 yaşında dinamit patlamasıyla kollarını kaybeden Yavuz Ayılmazdır
'a (34) geçirdiği beyin kanaması sonrası aynı hastanede beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Şamil Şahin
'in (34) kolları başarıyla nakledildi. Memleketi Kars
'ta oyun oynarken kollarını kaybeden Ayılmazdır ameliyat öncesi duygularını "Bütün rüyalarım gerçek oluyor. 27 yıldır dua ediyordum. Türkiye'de Ömer Özkan gibi bir değer var. Onun kıymeti bilinsin. İki koluma kavuşacağım" sözleriyle paylaştı. Operasyon sonrası konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Nakil başarı ile gerçekleşti. Tedaviye yoğun bakımda devam edilecek" dedi. Naklin başarı ile gerçekleştiğini öğrenen Ayılmazdır'ın yakınları ise sevinç gözyaşlarına boğuldu.
7 KİŞİYE CAN OLDU
AİLESİNİN isteğiyle tüm organları bağışlanan Şamil Şahin'in kalbi de Gaziantep'ten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen 42 yaşındaki Murat Kahveci
'ye nakledildi. Prof. Dr. Ömer Beyazid ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon 4 saat sürdü. Murat Kahveci'nin eşi Nigar Kahveci
, "Eşimin 2018'den bu yana kalp yetmezliği var. Kalp pili ile yaşıyordu. Yapay kalp için her şey ayarlanmıştı. Ameliyat saatinde şans eseri gerçek kalp çıktı. Dünyanın en şanslı insanıyız" diye konuştu. Operasyonu gerçekleştiren Ömer Beyazid de "Yapay kalp için ameliyata gerecekken gerçek kalp çıktı. Dünyada bir ilk gerçekleşti" diye konuştu. Şahin'in iki böbreği, iki korneası ve karaciğeri Akdeniz Üniversitesi'ndeki organ bekleyen hastalara can ve ışık oldu. Akciğeri ise Ankara
'ya gönderildi. Böylece Şamil Şahin'in bağışlanan uzuv ve organları 7 kişide hayat oldu.