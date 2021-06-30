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Giriş Tarihi: 30.6.2021 12:53

Adana'da dehşet: Rezidansta kocasını bıçakladı!

Adana'da dehşet: Rezidansta kocasını bıçakladı!

Adana’da korkunç anlar yaşandı. Rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alınırken gözyaşlarını tutamadı...

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.00 sıralarında İzel E. kocası Okan E. ile 16. kattaki evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce koca evden çıktı. Genç kadın ise kocasının arkasından giderek asansör önünde onu bıçakladı. Komşuların olayı görmesi üzerine rezidansa polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kadın polis merkezine götürülürken gözyaşlarına boğuldu. Tedavi altına alınan kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Adana'da dehşet: Rezidansta kocasını bıçakladı!
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