Adana'da inanılmaz görüntü: Pitbull, atı böyle ısırdı!

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ne sahipsiz bir pitbullu, at arabasıyla hurda toplayan Gökhan Önen ile arkadaşı Aziz Işılay'ın atına saldırdı. Köpek, atın ağzını ısırdı. Bu sırada at arabasının üzerinde bulunan Önen ve Işılay, korkudan köpeğe müdahale edemedi. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek, bölgeden uzaklaştı. Köpekten kurtulan at ise kaçarken park halindeki otomobile çarptı. Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.