Adana'da rezidansta dehşet: Genç kadın hüngür hüngür ağladı! Öyle bir şey yaptı ki...





HAYATINI KAYBETTİ



Polis ekiplerince gözaltına alınan İzel Erdeve, polis merkezine götürülürken, ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.