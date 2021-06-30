Ahşap minyatür eserler emekliliğinde tutkusu oldu

İzmir'de ağabeyiyle reklam işleriyle uğraştıktan sonra emekli olunca memleketi Karakeçili'ye yerleşen 60 yaşındaki Erdal Doğan, eskiden fırça ile çizdikleri eserleri makine üzerinden üç boyutlu yapmaya heves etti. Bir süre üç boyutlu üretim yapan makineleri inceleyen Doğan, kendi fikrine göre bir cihaz bulamadı. Kendi tasarısına göre makine toplamaya karar veren Doğan, pek çok yerden de ilkokul mezunu olduğu için ret cevabını aldı. Son olarak bir fabrika ile görüşen ve buradaki kardeşleri ikna eden Doğan, kendi istediği gibi CNC makinesini aldı.

Tarihi ve turistik mekanların resimlerinden yola çıkan emekli Erdal Doğan, fotogrametri özelliğini de kullanarak üç boyutlu eserler ortaya çıkardı. Kendi merak ettiği yerlerin yanı sıra herkes tarafından bilinen mekanları da resme döken Doğan, ahşaptan üç boyutlu minyatürlerini yaptı.

Emeklilik vaktini evinin bahçesinde bulunan atölyede geçiren Erdal Doğan, zamanını verimli geçirmek için ağaçtan yaptığı tarihi mekanların minyatürleri görenlerin ilgisini çekiyor. Doğan, yaptığı eserleri internet üzerinden de satışa sunmak istiyor.

Ağabeyi ile birlikte tabela işleriyle uğraştığını fakat geçirdiği rahatsızlık sonrasında bu işi bırakmak zorunda olduğunu kaydeden Doğan, "Bir gün tabela takarken bayılmak suretiyle merdivenden düştüm. Sonrasında bu işe devam etmek istemediğime karar verdim. Emekli olunca da buraya döndüm. Kendi makinemi topladıktan sonra eserleri yapmaya başladım. Pek çok yerin üç boyutlu minyatürünü yapmak için çaba gösteriyorum" dedi.