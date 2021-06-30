Almanya’dan ehliyetsiz yola çıktı: Bulgaristan'da mahsur kaldı!



ÜÇ GÜNDÜR AKARYAKIT İSTASYONU PARKINDA KALIYORLAR



Bulgaristan polisinin "Ehliyet yoksa buradan bir yere gidemezsiniz" ifadeleri üzerine Aliyar Şeker, Almanya'da bulunan akrabası Yener Aktaş aracılığı ile ehliyetinin resmini cep telefonu ile isteyip gösterse de polisler ehliyetin orijinalini istedi. Aralarında 5 yaşında Sertan Şeker, annesi Güler Şeker'in de bulunduğu Şeker ailesi, üç gündür akaryakıt istasyonu parkında bekliyor. Almanya'daki akrabalarının Aliyar Şeker'e ait ehliyeti hızlı postaya verdikleri, Salı günü öğleden sonra Leipzig'de olduğu ve henüz Almanya dışına çıkmadığı belirtildi.

Öte yandan akşam saatlerinde, Şeker ailesinin başına gelenlerden haberdar edilen Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan'ın, Şeker ailesine telefonla ulaşarak durumla ilgili bilgi aldığı ve Şeker ailesinin Sofya Büyükelçiliği ile iletişimini sağladığı öğrenildi.