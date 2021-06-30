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Giriş Tarihi: 30.6.2021

Arkadaşını bıçakladı çatıdan aşağı düştü

Arkadaşını bıçakladı çatıdan aşağı düştü
Denizli'de aynı evde yaşayan 2 yabancı uyruklu arkadaşın kavgasında ikisi de hastanelik oldu. 4. kattaki dairede arkadaşını bıçaklayan şahıs, kaçmak için çıktığı çatıdan 15 metre aşağıya düştü. Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde meydana geldi. Ev arkadaşı olduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.H. ile H.K. arasında kaldıkları apartmanın 4. katındaki dairede tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada M.H., arkadaşı H.K.'yi 3 ayrı yerinden bıçaklayarak daireden çıktı. Arkadaşının öldüğünü düşünerek kaçmaya çalışan M.H., çatıya çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Sağlık ekipleri 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan M.H.'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada bıçaklanan genç H.K. ise balkondan yardım istedi. Sağlık ekipleri bıçaklanarak yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. H.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, bıçaklanan M.H.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Arkadaşını bıçakladı çatıdan aşağı düştü
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