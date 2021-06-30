Bağcılar'da panik: İlkokulun çatısı alev alev yandı!

Yangını gören vatandaşlardan Ömer Gökhan, "Okulda çalışma varken, çatının sağ tarafı alev almış. İtfaiye geldi. Ölü ya da yaralı yok. Okul boştu" dedi. Öte yandan yangın havadan da görüntülendi.



"ŞÜKREDİYORUZ, ÖĞRENCİLERİMİZ YOKTU"



Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yangının çıktığı Koca Yusuf İlkokulu'na gelerek incelemede bulundu. Kaymakam Eldivan, burada yaptığı açıklamada, "Herhangi bir ölü ya da yaralımız yok. Pandemi yönetmeliğine göre, bugün okullarda temizlik ve tadilat çalışmaları yapılıyordu. Yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın dışında olumsuz bir durum kalmadı. Şükrediyoruz, öğrencilerimiz yoktu. Çatıda, membran çalışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. İtfaiye raporundan sonra net bir açıklama yapacağız" dedi.