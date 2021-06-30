Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3.doz aşı hakkında açıklama yaptı. "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." açıklamasında bulunan Bakan Fahrettin Koca'nın bu açıklamasının ardından "3.doz aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu başlık altından; aşı randevusu alma ekranı ve diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

"2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek."

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE 50 YAŞ ÜSTÜ 3. DOZ AŞI OLABİLECEK

Bilim Kurulumuz bugünkü toplantısında 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz.