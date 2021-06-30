‘Bebeklerimi satacaktı şimdi kızımı istiyor’

Çanakkale
'de yaşayan Nurten B. (51), kızının velayeti için hukuk savaşı veriyor. İddiaya göre Nurten B., eski eşi Mehmet B. (42) tarafından yıllarca işkenceye maruz bırakıldı. Gebelik döneminde karnındaki ikiz bebeklerden birini çocuğu olmayan eniştesi M.K.'ye bir daire karşılığında satmaya çalıştı. Bu teklifi reddedince darp edilen Nurten B.'nin ikiz bebekleri ölü doğdu. Kocasından boşanan Nurten B., şimdi 11 yaşındaki kızı C.'nin velayetini almaya çalışan eski kocasına karşı hukuk mücadelesi veriyor. Nurten B., "Karnımdaki bebeği satmak istemişti. Şimdi de kızımı almaya çalışıyor. Lütfen kızım ona verilmesin" dedi.