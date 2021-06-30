Bunun adı zulüm

Yunanistan
, Avrupa
'ya gitme umuduyla sınırı geçmeye çalışan göçmenlere yönelik insanlık dışı baskılarına devam ediyor. Yunan
güvenlik güçlerince kıyafetleri çıkarılıp dövülen göçmenler zorla Türkiye
'ye itildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın göçmenlere karşı zulme devam ettiği belirtilerek, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne
sınırında yakalandığı kaydedildi.
SU BİLE VERMEDİLER
Açıklamada, "Edirne Valiliği
'nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği
bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılıp Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmiştir" denildi.