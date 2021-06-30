Cam terasta sona gelindi

Gaziantep'in eşsiz manzaraya sahip tarihi bölgesi Rumkale'de yapılan Türkiye'nin en büyük cam terasının inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Terasın hizmete girmesiyle yerli ve yabancı turist sayısında ciddi bir artış yaşanması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin en büyük cam terasının yapımında sona yaklaştıklarını belirterek, Rumkale'yi tam cepheden görecek cam terasta Menengiç kahvesi eşliğinde Rumkale manzarasının izlenebileceğini söyledi.

Projenin turizme yapacağı katkıları anlatan Başkan Şahin, "Fırat havzası bizim için büyük bir hazine. Burası cam teras ile birlikte cazibe merkezi haline gelecek. Cam terasın önünde tarih, medeniyet ve coğrafya var. Pandemiyi fırsata çevirerek kısıtlama süresince faaliyetleri hızlandırdık. Kültür turizminde ciddi çalışmalarımız var. Aşılamalar yapılıp, inşallah normale döndüğümüzde burada yapılan Türkiye'nin en büyük cam terasında insanları ağırlayacağız" dedi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin Fırat ve Rumkale'ye karşı kebabını ve baklavasını yiyeceğini, ardından da Menengiç kahvesini içebileceğini belirten Şahin, "Bu güzelliği lezzetle birleştiren çalışmanın son aşamasındayız. Cam terasın hizmete girmesiyle yılda milyonlarca insanın buraya gelmesini hedefliyoruz. İnşallah kısa sürede burayı cazibe merkezi yapacağız" diye konuştu.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, 12 bin 441 metrekarelik alanda 327 metrekare cam teras, 225 metrekare tek katlı restoran, bilet satış gişesi, 7 adet 25 metrekare büyüklüğünde yöresel ürün satış ünitesi, mescit ile 60 otomobil ve 9 adet otobüs kapasiteli otopark bulunuyor.