Cani kocaya indirim yetmedi

Konya
'da 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol
'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol
(42), haksız tahrik ve iyi hal hükümleri de uygulanarak 'eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. SABAH'ın duyurduğu ödül gibi ceza, hem Tuba Erkol'un ailesi hem de yargı camiası taarfından tepki çekmişti. Tartışmalar sürerken Bekir Erkol'un avukatı da yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdı. Gerekçe olarak da Erkol'a verilen tahrik indiriminin en üst hadden uygulanmamasını gösterdi. İstinaf dilekçesinde kararın yasaya ve hukuka aykırı olduğunu öne süren Erkol'un avukatı, Tuba Erkol'un, oğlunun spor hocası ile uzun süredir gayri meşru ilişki içerisinde olduğunu, Bekir Erkol'un bu ilişkiyi öğrendiğini iddia etti. Tuba Erkol'un, olay tarihinden önce sürekli eşine ağır hakaret edip aşağıladığını, olay günü de yine Bekir Erkol'un onur ve haysiyetini zedeleyici ağır hakaretlerine devam ettiğini öne süren avukat, tüm bunların her birinin başlı başına ağır haksız tahrik olduğunu vurguladı. Bu nedenle, Bekir Erkol'un cezasından TCK 29. maddesi gereğince üst hadden indirime gidilmesi gerektiğini savunan avukat, mahkemenin verdiği karardaki usul ve yasaya aykırı hususların Erkol lehine ortadan kaldırılmasını ve müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Bu talep, cezanın 3 yıl daha indirilmesi anlamına geliyor.