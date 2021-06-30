Haftanın ikinci çekilişi için geri sayım başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak olan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli olacak. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise 30 Haziran Çarşamba akşamı belli olacak. Milli Piyango Online ile 30 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı!
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen seç
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.