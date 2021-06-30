Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu! Gaziantep Valisi Davut Gül tüm detayları anlattı

Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutacak çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bir yandan da uyuşturucu ile mücadelemizi uyuşturucu satan bir kişi bile varken kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu mücadelede 5 gram uyuşturucu satan da 25 kilo satan da aynıdır. Hepsiyle mücadele edeceğiz, çünkü az satan fırsat bulsa çok daha fazlasını satacaktır. Bizim için hepsi birdir" dedi.