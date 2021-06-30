Dublör sürücü oyunu mahkemede bitti

"O TEKLİF ETTİ, PİŞMANIM"

Arkadaşına sınav giriş belgesini ve eski kimlik kartını verdiğini ancak kendisi yerine sınava girdiğini bilmediğini öne süren Veysi S., ifadeye çağrılmasıyla olaydan haberdar olduğunu öne sürdü. Arkadaşı Zafer'e sınav giriş belgesini ve kimliğini verdikten sonra görüşmediğini, dahası bu durum için para vermediğini de kaydetti. Ve ekledi; Kendisi bana benim yerime sınava girebileceğini teklif ettiği için kabul ettim, pişmanım.