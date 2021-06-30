Dublör sürücü oyunu mahkemede bitti

Akıllara durgunluk veren olay 2019 yılının Aralık ayında İstanbul Tuzla'da gerçekleşti. Daha önce ehliyet sınavından geçemeyen Veysi S.(40), bir kez daha şansını denedi, Bağcılar'da bir ehliyet kursuna yazıldı. İddiaya göre annesinin yoğun bakımda olması nedeniyle sınava giremeyeceği için yine geçemeyecekti. Kendisinden 13 yaş küçük arkadaşı Zafer S.'ye(27) durumdan bahsetti. İşte onları sınav salonundan mahkeme salonuna götüren süreç de burada başladı.
BAŞKALARININ DA KILIĞINA GİRMİŞ
Arkadaşının yerine Tuzla'daki bir ortaokulda sınava giren Zafer S.'nin salon görevlilerince yapılan kontrollerinde Veysi S. olmadığı anlaşıldı. Sahtecilik, tutanak düzenlenerek derhal emniyete bildirildi. Dahası bu son sahteciliğin ilk olmadığı anlaşıldı. Zafer S.'nin daha önce de başka isimler adına sınava girdiği ve yakalanıp hakkında dava açıldığı tespit edildi. Bu sahteciliği adeta meslek edinen Zafer S. ifadesinde arkadaşıyla anlaşıp sınava girdiğini söyledi, suçunu da kabul etti.
"YİNE GİREMEYECEĞİM, YİNE KALACAĞIM"
Tekstil işiyle uğraşan Veysi S., kendisi yerine sınava soktuğu arkadaşının yakalanmasının ardından inkara başvurmadı, yaptıkları sahteciliği itiraf etti. Zafer S. ile inşaatta çalışırken ehliyet sınavından kaldığını anlattığına dair sohbet ettiklerini söyleyen Veysi S., "Tekrar sınav vardı ama annem yoğun bakımdaydı. Yine giremeyeceğim, yine kalacağım dedim. O da istersem benim yerime girebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim" dedi.
"O TEKLİF ETTİ, PİŞMANIM"
Arkadaşına sınav giriş belgesini ve eski kimlik kartını verdiğini ancak kendisi yerine sınava girdiğini bilmediğini öne süren Veysi S., ifadeye çağrılmasıyla olaydan haberdar olduğunu öne sürdü. Arkadaşı Zafer'e sınav giriş belgesini ve kimliğini verdikten sonra görüşmediğini, dahası bu durum için para vermediğini de kaydetti. Ve ekledi; Kendisi bana benim yerime sınava girebileceğini teklif ettiği için kabul ettim, pişmanım.
'DANIŞIKLI DÖVÜŞ'E 4 YIL HAPİS TALEBİ
Ama onların son pişmanlığı fayda etmedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Savcılık iddianamesinde, "Veysi yazılı sınavda başarılı olamayacağından Zafer'le yerine sınava girmesi için anlaştı" dedi. "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na muhalefet" suçundan anlaşmanın iki tarafına da 4'er yıla kadar hapis cezası talep etti.