Eşinin ölümle tehdit ettiği kadın: Ölmek istemiyorum

'BEN ÖLDÜKTEN SONRA TUTUKLANSA NE ANLAMI VAR?'

Eşinin telefonunu engellemesine rağmen başka numaralardan aradığını söyleyen Derya Y., ölmekten korktuğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ölmekten korkuyorum çünkü sürekli ölüm tehditleri alıyorum ve yapabilir, bunu da biliyorum. Kurtulamıyorum. Ben dava açtım, bugün tekrar ifade vermeye çağırdılar ama şu ana kadar bir sonuca ulaşamadık. Ben yardım istiyorum artık. Sokağa çıkamıyorum, çocuklarımla parka bile gidemiyorum. Karşıma çıktığı zaman biliyorum ki beni vuracak. Ben çocuklarımla mutlu şekilde yaşamak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Ben öldükten sonra tutuklansa ne anlamı kalır ki? Ben yaşarken bana sahip çıkılsın istiyorum. Bu yüzden paylaşım yapmak zorunda kaldım çünkü sesimi duyuramadım. Ben yaşıyorum ve bugün bana sahip çıkılırsa yaşamaya devam edebilirim. Ben öldükten sonra 2 gün sosyal medyada arkamdan paylaşım yapmanın hiçbir anlamı yok. Çocuklarım var benim, çocuklarım için destek istiyorum."