İntihar etmek isteyen kadını görme engelli psikolog kurtardı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen S.G. (24) binanın terasına çıkarak korkuluklarda beklemeye başladı. Genç kadının intihar edeceğini anlayan restoran çalışanlarının haber vermesi üzerine alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Uzun süre polis ve AVM güvenliği tarafından ikna edilmeye çalışan kadını olay anında yemek için restoran bulunan görme engelli bir psikolog ikna etti. Genç kadın hastaneye kalkılırken, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şube Başkanı da olan klinik psikolog Yasir Sinan İşler, müdahale sürecini SABAH'a anlattı.

Öğle yemeği için alışveriş merkezindeki bir restorana geldiğini söyleyen İşler, "Yemek yerken bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu öğrenince ikna için oraya gittim. Gittiğimde bazı görevliler kadına 'intihar etmek korkaklıktır' gibi tuhaf şeyler söyleyerek ikna etmeye çalışıyorlardı. Psikolog olduğumu söyleyerek yardımcı olabileceğimi söyledi. Uzun süre ikna etmeye çalıştım. Yaklaşık bir saat boyunca ikna etmek için dil döktüm. Depresyon hastası olduğunu ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu, isterse kendisini ücretsiz tedavi edebileceğimi söyledim. Kadın da kendisinin bir sorunu olmadığını, ailesinin kendisine iyi davrandığını ve maddi bir sorunu olmadığını söyledi. Tam ikna etmişken, ablası geldi. Ablasını görünce yeniden intihar etmeye çalıştı. Bir süre daha konuştuktan sonra kendisini ikna etmeye çalıştım. Artık kararından vazgeçmişken arkamda bekleyen bir polis memuru müdahale ederek kendisini çekip kurtardı" diye konuştu.



Klinik psikolog Yasir Sinan İşler