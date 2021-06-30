İstanbul'da otel soygunu! Bakın nasıl girmişler

Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu Yoğurtçu Faik Caddesi üzerinde bulunan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olduğu öğrenilen bir otelden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine geldiklerinde otelin iç kapılarının kırıldığını, banyo bataryalarının ve televizyonların yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Otelde ve çevrede yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti.