Kâbe kuşağı, Fatih’in türbesine serildi

Fatih
Sultan Mehmed'in sandukası üzerine serili olan "Kâbe kuşağı", gerçekleştirilen restorasyonun ardından tekrar yerine yerleştirildi. Törene Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
'un yanı sıra İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya
, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
, Fatih Kaymakamı Kaan Peker
, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı. Müftü Maşalı'nın okuduğu duaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet türbeyi gezerek sandukanın üzerine örtülen Kâbe kuşağını inceledi.