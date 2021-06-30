Kadıköy'de cip durağa daldı! O anlar kameraya yansıdı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen cip ile otomobilin kaza kaza yaptığı, cip durağa çarparken karşı kaldırımda yürüyen bir yayanın korku ile kaçtığı ve çevrede bulunanların olay yerine koştuğu görülüyor.