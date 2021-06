Katil zanlısı: “Gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim”

Adana'da aynı arsa ve üzerindeki evi satın alma yüzünden 2 aile arasında husumet çıktı. Mustafa Ok ve oğlu Müslüm Ok iş yeri önünde otururken 16 yaşındaki İ.T.'nin silahlı saldırısına uğradı. Mustafa Ok'un yaşamını yitirdiği olayda polis katil zanlısı İ.T. ve azmettirici amca İsmail T.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan katil zanlısı İ.T., "Amcamın almak istediği evi alınca, aramızda husumet başladı. Müslüm'ü iş yerlerinin önünde otururken gördüm. Silahı ona doğrultup, gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim. Gözümü açtığımda babasının Müslüm'e siper olduğunu gördüm" diyerek suçunu itiraf etti.

OĞLUNA SİPER OLDU

Olay, 23 Haziran 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille Çukurova Caddesi'ne gelen İ.T., iş yerinin önünde oğlu Müslüm Ok (25) ile oturan Mustafa Ok'a (56) tabancayla ateş açtı. Durumu fark eden baba Mustafa Ok, kendini oğluna siper etti. Saldırgan kaçıp kayıplara karışırken Ok, ambulansla götürüldüğü Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYET NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında cinayetin, iki ailenin mahalledeki satılık bir evi ve arsayı almak istemesi sonucu işlendiği ortaya çıktı. Mustafa Ok'un söz konusu evi satın alması üzerine husumetin başladığı, İ.T.'nin de pompalı tüfekle Ok ailesinin evine gittiği ancak akrabalarının kendisini engellediği öğrenildi. Olay günü de İ.T.'nin, kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla cinayeti işlediği belirlendi. Şüphelinin izini süren polis, İ.T. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T.'yi (42) saklandığı evde yakaladı.

SUÇU İTİRAF ETTİ

Şüpheli İ.T., ifadesinde, cinayeti kabul ederken, "Amcamın almak istediği evi alınca, aramızda husumet başladı. Ben de ismini hatırlamadığım Suriye uyruklu bir arkadaşımdan pompalı tüfek alıp, evlerinin önüne gittim ancak amcalarım beni engelledi. Sonra tüfeği arkadaşıma verip, tabanca aldım. Olay günü geçmişten beri sevmediğim Müslüm'ü iş yerlerinin önünde otururken gördüm. Silahı ona doğrultup, gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim. Gözümü açtığımda babasının Müslüm'e siper olduğunu gördüm. Sonrasında da olay yerinden kaçtım" dedi.

"ADANA'DA DEĞİLDİM"

Hayatını kaybeden Mustafa Ok'un oğlu Müslüm Ok ise İ.T.'nin cinayet işleyebilecek biri olmadığını, onu amcasının azmettirdiğini öne sürdü. Amca İsmail T. ise İstanbul'da yaşadığını, cinayetle bir ilgisinin olmadığını, olay olduktan sonra Adana'ya geldiğini belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amcası İsmail T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.