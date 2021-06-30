Kayınvalide ve kayınbiraderini öldürdü, 'Boş arsaya ateş ettim’ diye kendini savundu

'KENDİME GELDİĞİMDE EŞİM YERDE YATIYORDU'

Ölen Serkan Özçiftçi'nin eşi Alev Özçiftçi ise duruşma sonrası açıklama yaptı. Alev Özçiftçi, "Bu kişi elinde silahla koşarak bizim aracımızın bulunduğu yere geldi ve eşim ona 'dur yapma' dedi. Bir gün önce de 'eşini ve çocuğunu öldüreyim sana hediyem olsun' diyerek mesaj çekmişti. Gözünü kırpmadan silahı ateşledi. Çocuğum kucağımdaydı, ben ve çocuğum yaralanmıştık, dediği gibi yerden seken kurşunlarla değil, direk bizi hedef alıp ateş etti. O an biz aracın içerisindeydik, ben kendimi kısa bir süre kaybetmişim, sonra kendime geldiğimde eşim olay yerinde yaralıydı. Ne bana ne kucağımdaki çocuğuma, ne de eşime acımadı, şikâyetçiyim. Benim tek isteğim en ağır cezayı alsın" ifadesini kullandı.

Damadı tarafından öldürülen Gülizar Özçiftçi'nin eşi Zeynal Özçiftçi ise, "Benim evime zorla girdi, hiçbir şey söylemedi, hemen ateş etti, kendisinden şikâyetçiyim" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALACAK'

Alev Özçiftçi'nin avukatı Rıdvan Çam ise, "Olayda 2 ölü, 2 yaralı var, uzun bir yargılama süreci olabilir. Ben şunu söylemek istiyorum; kadına ve çocuğa karşı şiddetin ülkemizde son dönemlerde artması dikkat çekiyor. Bu somut olayda da aylarca müvekkillerimiz, emniyet birimlerine, yasal yollara başvurmasına rağmen hiçbir koruma tedbiri uygulanmamıştır. Müvekkilimiz, eşini kaybetmiş, çocuğu ve kendisi büyük bir travma geçirmiştir. Bizim, mahkemenin bu kişiye en ağır cezayı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yok" diye konuştu.