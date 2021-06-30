Kıbrıs’ta işkenceyle öldürülen er davasında karar

Kıbrıs'ta askerlik yaparken gönderildiği disiplin cezaevinde işkence sonucu hayatını kaybeden er Uğur Kantar'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Fırat Keser'i 'İşkence etme suretiyle ölüme sebep olma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

Kıbrıs'ta askerlik yaptığı dönemde disipline sevkinin ardından Kantar'ın ölümüne ilişkin 6 sanık hakkında açılan davaya Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fırat Keser'e 'İşkence etme suretiyle ölüme sebep olma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Firari sanık Ayhan Arslan'ın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi. Olay tarihinde tutukevinde görevli olan sanıklar Süleyman Özdoğan, Özkan Belmen ve Ahmet Yurdusevdi hakkında ise 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan açılan kamu davasının zaman aşımına uğraması nedeniyle düşmesine karar verildi. Sanık Ayhan Şentürk hakkında üzerine atılı suç yönünden kesinleşmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının mevcut bulunduğundan ayrıca bu sanık hakkında karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kuruldu.