Komandolar Suriye'ye, dualar ve kurbanlar kesilerek uğurlandı

Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli 73 komando, 6 ay görev yapacakları Fırat Kalkanı Harekâtı ile PKK/YPG'li teröristlerden arındırılan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesindeki Mabruka bölgesine uğurlandı. Mabruka bölgesine görev yapacak komandolar için Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Batman İl Jandarma Komutanı Albay Isa Çakmak, sınır güvenliğini sağlamak için komandoların "Komandolar ölmez vatan bölünmez" karalılığı içerisinde her türlü tehdidin yok edileceğini söyledi. Albay Çakmak, "Suriye'de iç savaştan doğan boşluktan yaralanmak isteyen terör örgütleri ve işbirlikçileri sınır güvenliğimiz için tehdit oluşturmakta ve aynı zamanda bulundukları topraklardaki kardeşlerimize zülüm etmektedirler. Komandolarımız, sizler oradaki insanlara yapılan bu züllümü engellemek ve ülkemizin bekasını sağlamak için görevlendirildiniz. Değerli Jandarma Komandolar, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelik gelecek her türlü tehdit Batman Jandarma Komutanlığının siz fedakâr evlatları tarafından komandolar ölmez vatan bölünmez karalılığı içerisinde yok edeceğiz" dedi.

DUALARLA GÖNDERİLDİLER

Mabruka bölgesine gidecek olan komandolara seslenen Batman Valisi Hulusi Şahin ise, "Hepinizin bildiği gibi şehirlerimiz tehdit altındaydı. Terör örgütlerinin bombalarına ve tecavüzlerine maruz kalıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu bertaraf etmek için bir dizi operasyon yaptı ve Suriye'de bir barış pınarı bölgesi oluşturuldu. Bu barış pınarı bölgesi Türk topraklarının ve milletimizin güvenliğini sağlamak için oluşturulmuştur. Yoksa bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Komşu ülkelerin toprak bütünlüklerine sonsuza kadar saygılıyız. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette ki kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Şuanda Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları orada görev yapmaktadır. Bu sayede de güney sınırlarımız son dönemde Kilis gibi Hatay gibi illerimiz Şanlıurfa'nın ilçeleri bu tecavüzlerden bertaraf edilmiş durumdadır. Sadece bu değil, aynı zamanda da oradaki bölge insanı da huzurunu bizim güvenlik güçlerimiz sağlıyorlar. Oradaki yuvalanan terör örgütlerinin bölge halkına yapmış olduğu zulmü de yine bizim barış gücümüz engelledi. Bu gün uğurlayacağımız 73 vatan evladı da Batman'dan oradaki görev güçlerine destek olmak üzere gidiyor" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Suriye'nin Mabruka Bölgesine uğurlanan komandolar için Kuran-ı Kerim okundu, Batman İl Müftüsü tarafından dua edildi ve kurbanlar kesildi. Ardından komandolar, komando andı eşliğinde Mabruka Bölgesine uğurlandı.