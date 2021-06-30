Meşenin kömüre yolculuğu: 15 gün yakılan odun meşe kömürü oluyor

Mangal denilince akla gelen pirzola, tavuk kanadı ve kebap meraklılarının iştahını kabartsa da, bu keyfe mazhar olmanın yolu mangal kömüründen geçiyor. Mangal kömürü üretimi ise piknikteki gibi güllük gülistanlık olmuyor.

Son derece zahmetli ve uzun süren mangal kömürü üretimi için mevsimlik işçiler 8 ay boyunca ormanda kalıyor. Aileleriyle birlikte çadırda yaşayan işçiler, bir sezon kazandıkları parayla da yılın geri kalanında geçimlerini sağlıyorlar.

15 GÜN YANAN ODUN MEŞE KÖMÜRÜ OLUYOR

Yozgat'ın Çayıralan İlçesi'nde bulunan meşe kömürü ocaklarında çalışan köylüler her yıl 100 ton meşe kömürü üretiyor. Orman İşletme Şefliği'nin belirlediği yerlerden meşe ağaçlarını kesen köylüler daha sonra ağaç dallarını tomruk adını verdikleri yığın haline getiriyor. Üzerine saman ve toprak konulan yığınlar daha sonra içerisinden ateşe veriliyor. Yakılan yığınların hava almaması gerektiğini belirten köylülerden Vedat Tekin; "İçeriden yanan yığınların alev almaması gerekiyor.

Bunun içinde 24 saat her yığın başında nöbet tutuluyor. Alev alan kısımlar tırmıklarla üzerine toprak atılarak söndürülüyor. 15 gün boyunca yanan odunlar dana sonra meşe kömürü oluyor. Yozgat'ta her yıl 10 bin ton meşe kömürü üretiliyor. Yapılan bu üretim ormanların gençleşmesini de sağlıyor. Meşe kömürü bizim geçim kaynağımız. Çok cefalı bir iş olsa da bunu severek yapıyoruz. Yılın yarısından fazlasını dağda ailecek çadırda yaşayarak geçiriyoruz" diye konuştu.

ASIL YÜKÜ KADINLAR SIRTLIYOR

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'daki köylerinden gelerek 8 ay boyunca ormanda meşe kömürü üreten köylüler, kendi ekmeklerini de kendileri üretiyor. 10 ailenin çalıştığı meşe kömürü sahasında çocuklarda anne ve babalarına yardım ediyor. En ez 8 nüfuslu olan ailelerde en büyük yük ise kadınlara düşüyor. Kocaları ocak nöbeti tutarken, kadınlar ise ormana kurdukları tandırlarda hamur yoğurup ekmek yapıyorlar. Ailelerin kalabalık olması nedeniyle günlük ekmek üretmek zorunda kalan kadınlar, bir taraftan kömür üretimine de yardım ediyorlar.