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Giriş Tarihi: 30.6.2021 17:21

Mezuniyet sevincini yaşayamadan kazada can verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Mezuniyet sevincini yaşayamadan kazada can verdi

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çektirmek için mesire alanına giden öğrencilerin bulunduğu otomobilin dönüş yolunda aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada öğrencilerden Oğuzhan Şahin hayatını kaybederken 4 arkadaşı ise yaralandı. Mezuniyet sevincini yaşayamadan hayatını kaybeden Oğuzhan Şahin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencileri Oğuzhan Şahin (17), Şahin, Demirkıran (17), Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) mezuniyet fotoğrafı çektirmek için Paşabahçe Mesire Alanına gitti. Hep birlikte fotoğraf çektiren öğrenciler Sivas'a dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan öğrenciler ağır yaralandı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden Oğuzhan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bu yıl okulundan mezun olan Oğuzhan Şahin'i son yolculuğuna ailesi, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları uğurladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde otopsi yapılan Oğuzhan Şahin'in naaşı cenaze namazı için Ay Yıldız Cami'ne getirildi. Cenaze namazına katılan Oğuzhan'ın arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Oğuzhan Şahin'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Mezuniyet sevincini yaşayamadan kazada can verdi
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