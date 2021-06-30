Minik Berkay’ı hastanelik olmuştu! 10 bin lira ceza yediler

İstanbul Kartal'da sahibinin ağızlıksız şekilde gezdirdiği ve yetiştirilme tarzına bağlı olarak da saldırgan karakteri tanınan Amerikan Teriyer köpeği, sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki Berkay'a saldırmış, ağır yaralanan çocuğa 30 dikiş atılmıştı. Yaşanan olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpek sahipleri Fatih Aksu (38) ve Hüseyin Aksu'yu (40) yakalayarak gözaltına aldı.