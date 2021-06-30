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Giriş Tarihi: 30.6.2021 22:37 Son Güncelleme: 30.6.2021 23:01

Minik Berkay’ı hastanelik olmuştu! 10 bin lira ceza yediler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Minik Berkay’ı hastanelik olmuştu! 10 bin lira ceza yediler

İstanbul Kartal’da agresif karakteriyle bilinen Amerikan Teriyer cinsi köpeklerini ağızlıksız şekilde gezdirerek 9 yaşındaki Berkay’ın yaralanmasına sebep olan Fatih Aksu ve Hüseyin Aksu’ya 10 bin 434 lira idari para cezası kesildi. Sahiplerinin saldırgan eğilim kazandırdığı köpek ise hayvan barınağına teslim edilerek koruma altına alındı.

İstanbul Kartal'da sahibinin ağızlıksız şekilde gezdirdiği ve yetiştirilme tarzına bağlı olarak da saldırgan karakteri tanınan Amerikan Teriyer köpeği, sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki Berkay'a saldırmış, ağır yaralanan çocuğa 30 dikiş atılmıştı. Yaşanan olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpek sahipleri Fatih Aksu (38) ve Hüseyin Aksu'yu (40) yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler Hayvanları Koruma Kanunu gereğince toplamda 10 bin 434 lira idari para cezasına çarptırılırken, bahse konu Amerikan Teriyer cinsi köpek ise barınağa teslim edilerek koruma altına alındı. Öte yandan bacağında derin yarıklar oluşan 9 yaşındaki Berkay Karagöz'ün kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Minik Berkay'ı hastanelik olmuştu! 10 bin lira ceza yediler | Video

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Minik Berkay’ı hastanelik olmuştu! 10 bin lira ceza yediler
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