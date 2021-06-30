İstanbul Kartal'da sahibinin ağızlıksız şekilde gezdirdiği ve yetiştirilme tarzına bağlı olarak da saldırgan karakteri tanınan Amerikan Teriyer köpeği, sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki Berkay'a saldırmış, ağır yaralanan çocuğa 30 dikiş atılmıştı. Yaşanan olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpek sahipleri Fatih Aksu (38) ve Hüseyin Aksu'yu (40) yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler Hayvanları Koruma Kanunu gereğince toplamda 10 bin 434 lira idari para cezasına çarptırılırken, bahse konu Amerikan Teriyer cinsi köpek ise barınağa teslim edilerek koruma altına alındı. Öte yandan bacağında derin yarıklar oluşan 9 yaşındaki Berkay Karagöz'ün kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Minik Berkay'ı hastanelik olmuştu! 10 bin lira ceza yediler | Video