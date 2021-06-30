Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi açıldı

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan ve anı evinde de sürekli gösterilecek olan film izletildi. Öğrenciler Mehlika Nida Yücel ve Erdem Vahap Yurt, Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum ve Ülküm" şiirlerini seslendirdiler.

"TOPLUMUN TEVECCÜHÜNÜ KAZANMIŞ BİR LİDER"

Programda açış konuşmasını yapan Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, "1954 yılında Şarkışla'mıza bağlı Elmalı köyünde başlayan ve ömür çizgisi bir Müslüman Türk asaletine bağlı bir şekilde devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, hayatı boyunca gösterdiği dik duruş ve samimiyetle toplumun farklı görüşlerindeki çoğu kesimin takdirini ve teveccühünü kazanmış bir liderdir" dedi.

"VATANI VE MİLLETİ İÇİN YAŞADI"

Ardından söz alan merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ise "Muhsin Başkan, vatan millet sevdalısı, ömrünü vatanı ve milleti için yaşamış bir insandı. Aynı zamanda Muhsin Başkan; Sivas'a aşıktı. Hep öyle derdi, Sivas benim platonik aşkım derdi. Bugün bu evin açılışına vesile olan başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve Devletimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"SİVASLILARIN KALPLERİNDE YAŞIYOR"

Programda son olarak konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın yiğit evladı olarak kalplerdeki müstesna yerini muhafaza ettiğini belirtti. Şehri imar ederken nesli de ihmal etmemenin ne kadar önemli olduğuna değinen Vali Ayhan, "Nesilleri ihyâ etmek için de örnek gösterilecek, içselleştirilecek ve manaların derinliklerine sürüklenecek kıymetler, ülkesine hizmet etmiş değerler ve ardında önemli izler bırakmış şahsiyetler vardır. Bu toprakların tüm değerleri ile bezenmiş, yüreğimizden kopmuş bir yiğit olan Muhsin Yazıcıoğlu da gelecek nesillere rehber olacak, gençlerimizin feyz alacağı çok önemli bir şahsiyettir" dedi.

Konuşmaların ardından anı evinin açılışı yapıldı. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'na ait özel eşyaların yer aldığı sergi gezildi. Açılış öncesi Vali Salih Ayhan, Milletvekilleri Semiha Ekinci ve M. Habib Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve Yazıcıoğlu ailesi, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun babası Halit Yazıcıoğlu'nun Şarkışla Elmalı Köyündeki mezarını ziyaret ederek, dua ettiler.