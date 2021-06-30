Nemrut Dağı'nda özgürlük coşkusu

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla soluğu Adıyaman'da alan binlerce turist, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti, Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü ve Nemrut Dağı gibi tarihi yerleri ziyaret etti. Dünyada güneşin en güzel doğup battığı noktalardan biri olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nda Kommagene Krallığı'ndan kalan anıt heykelleri ziyaret eden turistler, 2 bin 150 metre yükseklikte özgürlüğün ve doğanın keyfini yaşadı.

"TARİH VE DOĞAYA AKIN"

Turist sayısının her geçen gün artacağını ümit ettiklerini belirten Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Dernek Başkanı Bilal Mente, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalmak zorunda olan vatandaşlar normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tarihi ve doğa güzellikleri olan yerlere akın etmeye başladı. Bölgenin en gözde mekanı olan Dünyanın 8'inci Harikası Nemrut Dağı ziyaretçilerin en çok tercih edilen yerlerinden biri oldu. Haziran ayının ilk haftasında başlayan normalleşme sürecini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist Nemrut Dağı'nın zirvesine çıkarak devasa heykeller eşliğinde güneşin doğuşunu ve batışını büyük bir keyifle izlemenin zevkini yaşıyor." dedi.

"100 BİNİN ÜZERİNDE TURİST BEKLİYORUZ"

Tur operatörlerinin Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin illerine paket turlar düzenleyerek ziyaretçilerin bölgedeki tarihi, turistik ve doğa güzelleri görmelerini sağladıklarını kaydeden Bilal Mente, "Adıyaman'a yapılan turlarda vatandaşlar, Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Esi Kahta Kalesi ve Dünyanın 8.'inci Harikası olan Nemrut Dağı'nı görme fırsatı buluyorlar. Tabi Nemrut Dağı'nın bilindiği üzere iki özelliği var. Güneşin en güzel doğuşu ve en güzel batışının izlendiği bir yer olması vesilesiyle ziyaretçileri adeta büyülüyor. Eylül ve ekim aylarında 100 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.