Nusaybin’de Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksek Okulun temeli atıldı

Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunun temel atma töreni ilçeye bağlı Çatalözü Mahallesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, gerçekleştirilen her yatırım, başlattıkları her proje, Mardin için büyük anlam ve önem taşıdığını belirtti.

Vali Demirtaş, "Bugün temelini attığımız bu eğitim yatırımı da devlet-millet işbirliğinin en son halkasını oluşturuyor."

Hayırsever iş insanı Ömer Özel'in anne ve babasının adlarını taşıyan, devasa bir eğitim yatırımının ilk harcını koymaktan duyduğu büyük heyecanı ifade eden Demirtaş, "Eğitim yatırımlarımıza, diğerlerinden farklı bir gözle bakıyorum. Zira eğitim, bir milletin istikametini belirleyen, milletler nezdindeki yerini tayin eden, en önemli unsurdur. Bununla birlikte çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırladığımız sürecin adıdır. Dolayısıyla eğitim hizmetlerini evlatlarımızın tümünün erişebileceği bir biçimde sunulmasının ilk ve en önemli şartı, eğitim altyapısının güçlendirilmesinden geçiyor. Bu bağlamda ülkemiz genelinde olduğu gibi, Mardin'imizde de eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı, yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Mardin merkez ve ilçelerimizde evlatlarımızı modern eğitim kampüsleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün temelini attığımız bu eğitim yatırımı da devlet-millet işbirliğinin en son halkasını oluşturuyor. Yapımı gerçekleştirilecek olan meslek yüksekokulumuz tamamlandığında, Nusaybin ilçemiz 4.200 metrekare kapalı alanda hizmet verecek, yeni ve modern bir meslek yüksekokulu binasına kavuşacaktır. Bilinmelidir ki üniversite, sadece bir kampüsten, hizmet binalarından ve sağladığı imkânlardan ibaret değildir. Üniversiteler, bulunduğu kentin kültürüne, sanatına, sosyal ve ekonomik hayatına istikamet çizen müesseselerdir. Dolayısıyla kentten ve kent yaşantısından soyutlanamaz. Meslek yüksekokulumuz da Nusaybin'de bu işlevi üstlenecek, Nusaybin'in kent yaşantısına canlılık ve hareketlilik kazandıracaktır" şeklinde konuştu.