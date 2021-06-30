Nusaybin’de Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksek Okulun temeli atıldı

Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunun temel atma töreni ilçeye bağlı Çatalözü Mahallesinde gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, gerçekleştirilen her yatırım, başlattıkları her proje, Mardin için büyük anlam ve önem taşıdığını belirtti.
Vali Demirtaş, "Bugün temelini attığımız bu eğitim yatırımı da devlet-millet işbirliğinin en son halkasını oluşturuyor."
Hayırsever iş insanı Ömer Özel'in anne ve babasının adlarını taşıyan, devasa bir eğitim yatırımının ilk harcını koymaktan duyduğu büyük heyecanı ifade eden Demirtaş, "Eğitim yatırımlarımıza, diğerlerinden farklı bir gözle bakıyorum. Zira eğitim, bir milletin istikametini belirleyen, milletler nezdindeki yerini tayin eden, en önemli unsurdur. Bununla birlikte çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırladığımız sürecin adıdır. Dolayısıyla eğitim hizmetlerini evlatlarımızın tümünün erişebileceği bir biçimde sunulmasının ilk ve en önemli şartı, eğitim altyapısının güçlendirilmesinden geçiyor. Bu bağlamda ülkemiz genelinde olduğu gibi, Mardin'imizde de eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı, yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Mardin merkez ve ilçelerimizde evlatlarımızı modern eğitim kampüsleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün temelini attığımız bu eğitim yatırımı da devlet-millet işbirliğinin en son halkasını oluşturuyor. Yapımı gerçekleştirilecek olan meslek yüksekokulumuz tamamlandığında, Nusaybin ilçemiz 4.200 metrekare kapalı alanda hizmet verecek, yeni ve modern bir meslek yüksekokulu binasına kavuşacaktır. Bilinmelidir ki üniversite, sadece bir kampüsten, hizmet binalarından ve sağladığı imkânlardan ibaret değildir. Üniversiteler, bulunduğu kentin kültürüne, sanatına, sosyal ve ekonomik hayatına istikamet çizen müesseselerdir. Dolayısıyla kentten ve kent yaşantısından soyutlanamaz. Meslek yüksekokulumuz da Nusaybin'de bu işlevi üstlenecek, Nusaybin'in kent yaşantısına canlılık ve hareketlilik kazandıracaktır" şeklinde konuştu.
Kamu kurumları, yerel yönetimler, STK'lar, özel sektör ve bu kentin insanlarının aynı çatı altında buluşmasıyla, Mardin'i mevcut potansiyelinin üzerine hep birlikte taşıyacaklarını kaydeden Demirtaş, bunun için yegâne şart; birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu bildirdi.
Vali Demirtaş konuşmasını, "Bizler yan yana ve omuz omuza durduğumuz sürece; aramıza nifak sokmaya çalışanlar, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaktır. Her ne olursa olsun bu coğrafyada huzur, barış ve kardeşlik türkülerini söylemeye devam edeceğiz" sözleriyle bitirdi.
Rektör Özcoşar, "Kadim kelimesi Nusaybin'in eskiliğin, geçmişin yanında neredeyse çocuk duruyor."
Temel atma törenine katılan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bizim coğrafyamızı belki de anlamlı kılan, medeniyetimizi diğer medeniyetlerden farklı kılan en önemli özelliklerden biri aslında "iyilikte yarışın" şiarı olduğunu belirtti.
Nusaybin'in kadim tarihine değinen Rektör Özcoşar, Nusaybin'in bulunduğumuz Mezopotamya ve El-cezire coğrafyasının değil neredeyse bütün bir insanlık tarihi içerisinde en anlamlı en kadim coğrafyalardan birini oluşturduğunu ifade etti.
Özcoşar konuşmasını şöyle sürdürdü,
"Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki kadim kelimesi Nusaybin'in eskiliğin, geçmişin yanında neredeyse çocuk duruyor. Dolayısıyla Nisibis Akademisi gibi bilimin, ilmin ilk merkezlerinden biri olan Nusaybin'de bir meslek yüksekokulu açmak bize dokunsa da bir fakülte öncesi planlamasını yapmış olalım. Nusaybin Meslek Yüksekokulumuz Nusaybin'e değer katabilecek, üretebilecek bir alanda eğitim veriyor. Dış Ticaret ve İngilizce çevirmenlik üzerine eğitim veriyor. Yakında Arapça tercümanlık bölümü de ekleyeceğiz. Belki ileride Tekstil tasarım bölümleri ekleyeceğiz. Ticarette, eğitimde gelişmeye yönelik bir strateji üzerinde çalışıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
Hayırsever İş İnsanı Özel, "Birlik ve beraberlik duyguları içinde daha güzel bir Nusaybin hayalimize hep beraber ulaşacağız."
Temel atma töreninde konuşan hayırsever iş insanı Ömer Özel ise, annesi Neriman ve babası Celal Özel adına Nusaybin'e Meslek Yüksek Okulu kazandırmanın mutluluğunu yaşadığı dile getirdi.
Konuşmasında, bu temel atmanın son olmayacağını belirten Özel, "Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksek Okulu Nusaybin'imiz için son olmayacaktır, inşallah devamı gelecektir. Yıllar önce hayalini kurduğumuz meslek yüksek okulunun temelinin atılması ve güzel ilçemize bir kampüs olarak kazandırılması tüm Nusaybinli hemşehrilerim gibi benimde içimde bir uhde olarak kalmıştı. Allah'a hamdolsun bugün burada temelini atacağımız Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksek Okulunun kampüsünün ilk harcının dökülmesi bizlere nasip olmasının tarifsiz gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Birlik ve beraberlik duyguları içinde daha güzel bir Nusaybin hayalimize hep beraber ulaşacağız. Anne ve babamın isimlerini verdiğimiz Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksek Okulu Nusaybin'e, bölgeye ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Konuşmalardan sonra temel atma törenine katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Emniyet Müdür V. M. İlker Emir ve İş insanı Ömer Özel Meslek Yüksekokulu temeline ilk harcı döken butona bastı.
Tören, İlçe Müftüsü Usame Anlağan'ın duasıyla sona erdi.