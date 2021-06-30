Öldüren kürtaj davasında karar çıktı! 3 sanığa 4 yıl 4'er ay hapis cezası

Maktulün hayata geri döndürüldüğü ancak 2 hafta sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddianamede aktarıldı. İddianamede yer verilen otopsi incelemesinde F.S.'nin ölüm sebebinin kürtaj işlemi sırasında yapılan anestezi sonrası gelişen komplikasyonlar olduğu ve doğum uzmanı Y.Z. ve B. A. tarafından yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığının tespitine yer verildi. Maktule anesteziyi veren P.K.'nın ise sağlık çalışanı ve anestezi uzmanı gibi davranarak maktulün ölümünde illiyet bağı olduğu açıklandı. Sanık S.Ç.'nin maktulü tıp kurallarına uygun olmayan merdiven altı denilebilecek muayenehaneye götürdüğü bu nedenle olayda illiyet bağının olduğu aktarıldı. İddianamede sanıklar B.A., P.K., S.Ç. ve Y.Z.'nin "Olası kastla ölüme neden olma" ve "Çocuk düşürtme" suçlarından 22 yıldan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.