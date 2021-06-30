Ormanda kayboldu 75 gündür haber yok

İstanbul Sancaktepe'de eşiyle tartıştığı iddia öğrenilen 37 yaşındaki Özgür Kılınç alkol aldıktan sonra evi terk ederek kayıplara karıştı. Kayıp adamı bulmak için çalışma başlatan ekipler, Kılınç'ın telefonundan alınan son sinyalin Çekmeköy'de bulunan bir ormanlık alandan geldiğini tespit etti. Başta AFAD olmak üzere birçok gönüllü kurtarma ekipleri ormanlık alanda Kılınç'ı aradı. Ancak üzerinden 75 gün geçmesine rağmen Kılınç hala bulunamadı.

Bir çocuk babası Kılınç (37) iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra alkol alarak evi terk etti. Bunun üzerine aile üyeleri Kılınç'a ulaşamayınca durumu hemen polis ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp adamı bulmak için çalışma başlattı. Kılınç, 14 Nisan'da sabah 04.30 sıralarında eşini görüntülü arayarak konumu paylaştı. İddiaya göre; kayıp adamın telefonundan alınan son sinyallerin Çekmeköy'de bulunan bir ormanlık alandan geldiği tespit edildi. Gelişmenin üzerine birçok kurtarma ekibi ormanı mercek altına alarak detaylı bir arama çalışması başlattı.

ORMAN DİDİK DİDİK ARANIYOR

Taşdelen Ormanı'ndaki arama çalışmalarına AFAD, AKUT, Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İHH'nın Arama Kurtarma, ANDA ve Motosikletli Arama Kurtarma (MAKUD) gönüllülerinden oluşan 100 kişinin yanı sıra 3 arama kurtarma köpeği ile motosikletli ekipler de katıldı. Kılınç'ın evinden getirilen kişisel eşyaları köpeklere koklatılarak arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği iz takip köpeği Tina da eşlik etti. Yapılan aramalar sonuç vermedi. Kılınç'ın ne cansız bedenine ne de ona dair farklı bir bulguya rastlanmadı. Yaklaşık 75 gündür kayıp olan adamla ilgili soruşturma devam ediyor.