Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği Şans Topu sonuçları bu akşam canlı çekilişle belli olacak. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün düzenlenen çekiliş için geri sayım başladı. Sisal Şans kazandırmaya devam ederken bu başlık altından; Milli Piyango Online ile 30 Haziran Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü, Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.