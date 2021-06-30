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Giriş Tarihi: 30.6.2021 19:40 Son Güncelleme: 30.6.2021 19:44

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Seyir halindeki araç alev alev yandı

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki araç motor bölümündeki bir arıza nedeniyle aniden alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak kendini kurtarmayı başarırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan araç nedeniyle Fevzipaşa Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Konak Fevzipaşa Bulvarı Gümrük otobüs durakları yakınında meydana geldi. Seyir halindeki araç motor bölümündeki bir arıza nedeniyle aniden alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANAN ARACA MÜDAHALE ETTİ

Sürücü aracı durdurarak kendini dışarı atmayı başardı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Alev topuna dönen araç ekipler tarafından söndürüldü. Yanan araç nedeniyle trafik polisleri Fevzipaşa Bulvarı'nı bir süreliğine trafiğe kapattı. Aracın yanma anı vatandaşlar tarafından saniye saniye telefon kamerasıyla görüntülendi.

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Seyir halindeki araç alev alev yandı
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