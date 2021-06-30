Seyir halindeki araç alev alev yandı

Olay, dün akşam saatlerinde Konak Fevzipaşa Bulvarı Gümrük otobüs durakları yakınında meydana geldi. Seyir halindeki araç motor bölümündeki bir arıza nedeniyle aniden alev aldı.
İTFAİYE EKİPLERİ YANAN ARACA MÜDAHALE ETTİ
Sürücü aracı durdurarak kendini dışarı atmayı başardı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Alev topuna dönen araç ekipler tarafından söndürüldü. Yanan araç nedeniyle trafik polisleri Fevzipaşa Bulvarı'nı bir süreliğine trafiğe kapattı. Aracın yanma anı vatandaşlar tarafından saniye saniye telefon kamerasıyla görüntülendi.