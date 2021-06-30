Seyir halindeki araç alev alev yandı

İTFAİYE EKİPLERİ YANAN ARACA MÜDAHALE ETTİ

Sürücü aracı durdurarak kendini dışarı atmayı başardı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.