Son dakika altın fiyatları yeniden düştü! 30 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın almadan önce Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlara bakıyor. Düğün sezonun açılması ve koronavirüs yasaklarının bitmesiyle beraber altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiren gram altın 500 TL'nin altına düşerken çeyrek altın 803 lira civarında işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
Alış: 3.147,00
Satış: 3.208,99
Alış: 3.255,00
Satış: 3.324,00
Alış: 3.260,00
Satış: 3.309,00
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Alış: 447,05
Satış: 478,34
Alış: 495,64
Satış: 495,75
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Alış: 803,00
Satış: 817,00
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