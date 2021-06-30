Tüm şehir 'Minik Miran’ı arıyor

Esenler Mahallesi'nde bulunan Elmas Kent Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda anne Nazan Adıgüzel otizm hastası oğlu Miran Adıgüzel'i oynamak için sitenin bahçesine çıkardı. Kuzen ve arkadaşlarının oyunlarını uzaktan seyreden küçük miran annesinden su istedi.

DÖNDÜĞÜNDE BULAMADI

Su almak için dairelerine çıkan anne Miran Adıgüzel döndüğünde oğlunu bulamayınca önce site bahçesinde oyun oynayan çocuklara sordu. Konuşamayan Miran'ı en son site dışındaki motosikletlere binmeye çalışırken gördüklerini söyleyen çocukların anlatımıyla site dışına çıkan anne Adıgüzel'in aramaları sonuçsuz kaldı.

POLİSE HABER VERİLDİ

Anne Adıgüzel ve yakınlarının aramaları sonuçsuz kalınca hemen polise bilgi verildi. Akşam saatlerinde başlayan aramalara mahalle sakinleri ve çevredekilerde katıldı. Oğlunu bir anlık dalgınlıkla kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anne Nazan Adıgüzel, " Su almam bir kaç dakika bile sürmedi. Döndüğümde oğlum yoktu. Oğlum otizm hastası olması nedeniyle olaylara çok tepki verebilen bir çocuk değil. Konuşamıyorum. Herkesten yardım bekliyorum. " dedi.



Oğlunun kaybolduğunu öğrenir öğrenmez eve geldiğini söyleyen baba Abit Adıgüzel ise, "Sanki yer yarıldı da içine girdi. Her yere baktık. Aramalarda şuana kadar hiç bir sonuca ulaşamadık. AFAD'tan yada ilgili kurumlardan destek bekliyoruz" diye konuştu.