Türkiye’yi ayağa kaldıran tahliye

Antalya
'nın Finike
ilçesinde yaşayan kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) Balıkesir
'de yaşayan babaanneleri G.S., geçen yıl mayısta iki torununun cinsel istismara uğradığını öne sürerek eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında bulunan ve o dönemde 6 yaşında olan ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu. Anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak başka erkeklerle de ilişkisi olduğunu, anneannesi ve dayısının da kendisini çok dövdüğünü anlattı. Ağabey İ.E.G. ise üvey baba Rahmi A. ile arkadaşı M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.
Küçük kız ve ağabeyi, yaşadıkları tacizi yaptıkları çizimlerle de anlattı. 2020 Ekim'de görülen ilk duruşmada tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. ocak ayında görülen duruşmada tahliye edildi. Geçen mart ve mayısta yapılan duruşmalarda tutuklama talebi kabul edilmeyince, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Gülşah Ekin Taş, yaşananları açıkladı. Taciz ve tahliye kararı ortaya çıkınca Türkiye ayağa kalktı. Sosyal medyada, sanıkların tahliye edilmesine tepki gösterildi. Twitter gündemine #elmalıdavası etiketi damga vurdu. Konuyla ilgili yarım milyona yakın tweet paylaşıldı.
HSK İNCELEME BAŞLATTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, son iki duruşmada sanıkların tutuklanmaları yönünde talepte bulunduklarını açıkladı, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı
ise tahliyeye itirazın Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini kaydetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir" derken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ise, "Alçaklar en ağır cezayı almalı. Takipçisi olacağız" ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Elmalı davasıyla ilgili toplumsal vicdanın sesi dinlenmelidir" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise HSK
'nın inceleme başlattığını açıkladı.