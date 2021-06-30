Üreten kadınlar ilk hasadı yaptı

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi'nce ilçedeki kadınlara istihdam sağlanması amacıyla yaklaşık 1 yıl önce Mezopotamya Çilek Bahçeleri projesi hayata geçirilmişti. Kaymakam ve Belediye Başkanı Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam başkanlığında kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin GAP İdaresi Başkanlığı'na sunduğu projeyle 15 girişimci kadın, belediyeye ait 20 dönümlük arazide üzerinde kurulan demo bahçede 100 bin çilek fidesi toprakla buluşturulmuştu. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yetiştirilen çilekler için hasat şenliği düzenlendi. Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından organize edilen Mezopotamya Çilek Bahçeleri hasat etkinliğine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve eşi üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanı Dilek Çam, Mardin Valisi/Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, kooperatif üyeleri ve davetliler katıldı.

"BİZ DE KADINLAR OLARAK ÇİLEĞİ ÇOK SEVDİK"

Tarlada kadınlarla birlikte çilek hasadına katılan Kooperatif başkanı Dilek Çam etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, Mezopotamya'nın verimli topraklarında her ürünün verimli olarak yetiştiğini belirterek, "Mezopotamya çilek bahçelerindeyiz. Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bir yıllık emeğin bugün alacağız inşallah. Hasat şenliğimizi bugün yapacağız. Kas kasa çileklerimiz toplandı. Biz bu bahçeden sürekli ürün alacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi ürün alacağız. Çileklerimiz çok talep gördü, satışlarımız gerçekleşiyor. Şenliğimizi yapacağız. Buradan halı desenli caddeye geçeceğiz. Orada da çileğimizden yapılan dondurmayı Kızıltepe halkımıza ikram edeceğiz. Bugüne kadar 2 bin kiloya yakın çilek topladık. İnşallah daha da toplamaya devam edeceğiz. Çilek üretimi arttıkça daha çok kadınımızı istihdam edecek, daha çok kadınımız kazanacak. Çilek Mezopotamya topraklarını çok sevdi, Biz de kadınlar olarak çileği çok sevdik. Desteklerini esirgemeyen kaymakamımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. Vali ve Kaymakam eşlerinin de aralarında olduğu davetli kadınlar çilek toplayan kadınlar ile birlikte Çilek bahçelerimde kendi elleri ile çilek topladı. Çilek hasadı şöleninden ardından Kızıltepe Üreten Kadınlar Şenliği halı desenli cadde de yapıldı. Çeşitli ürünlerin sergilendiği şölende Mardin bulguru ve çilekten yapılan dondurma ikram edildi.